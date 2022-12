Mehrere Verletzte nach Unfall auf Autobahn 94

Töging/Inn

Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in Oberbayern sind am Donnerstag nach ersten Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Zu Art und Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Unklar blieb auch, wie es zu dem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Töging am Inn (Landkreis Altötting) gekommen war. Die A94 wurde in Fahrtrichtung München gesperrt.