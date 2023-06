Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 300 im schwäbischen Landkreis Augsburg sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger kam in Gessertshausen mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Autos zusammen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Fahrer der beiden Autos wurden schwer verletzt, eine 15 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

14. Juni 2023 - 16:17 Uhr | dpa

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Gessertshausen Der Unfallverursacher und zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall am Dienstag für mehrere Stunden gesperrt.