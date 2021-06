Mehrere Verletzte bei Einsturz von Betondecke auf Baustelle

Beim Einsturz einer Betondecke auf einer Baustelle in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Decke in einem Neubau sei am Donnerstagmittag aus bisher ungeklärten Gründen eingestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Details waren zunächst nicht bekannt.

24. Juni 2021 - 13:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Vilsbiburg © dpa-infocom, dpa:210624-99-127453/2