Mehrere Unfälle auf glatter Autobahn in der Oberpfalz

Vier Verkehrsunfälle mit fünf leicht verletzten Menschen hat es bei Winterwetter auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz gegeben. Dreimal krachte es zunächst im Landkreis Tirschenreuth: Bei Pechbrunn geriet eine 24-Jährige mit ihrem Wagen auf der linken Fahrspur ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Sie blieb unverletzt. Wenig später rutschte eine Gleichaltrige bei Falkenberg ebenfalls in die Mittelleitplanke. Sie wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Es bildete sich ein Stau, an dessen Ende ein 55-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremste und auf ein Auto auffuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt.

30. Januar 2023 - 16:04 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist mit Blaulicht unterwegs. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Neustadt an der Waldnaab Einen vierten Unfall gab es laut Polizei auf der A93 bei Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Dort geriet ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, das Auto überschlug sich. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.