Mehrere Laster ausgebrannt: Halbe Million Euro Sachschaden

Neufahrn bei Freising

Mehrere Laster sind auf dem Gelände einer Spedition in Oberbayern ausgebrannt. Der Sachschaden werde auf etwa 500 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Montag mit. Warum die Fahrzeuge in Neufahrn bei Freising am Sonntagmorgen ausbrannten, sei noch unklar, hieß es. Brandermittler der Kripo suchen nach der Ursache. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Fahrer eines geparkten Lasters das Feuer im Bereich zwischen Zugmaschine und Anhänger. Die Flammen hätten dann auf weitere Lkw übergegriffen. Insgesamt seien weit über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz gewesen, um die Flammen zu löschen, teilte die Polizei mit.