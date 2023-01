Mehrere Kühe sterben bei Stallbrand am Chiemsee

Gstadt am Chiemsee

Mehrere Kühe sind bei einem Feuer in einer Stallung in Gstadt am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) ums Leben gekommen. Die Eigentümerin des Bauernhofs wurde bei dem Brand am Freitagabend leicht verletzt, wie ein Polizeisprecherin sagte. Wieso der etwa 30 mal 30 Meter große Anbau des Stalls in Brand geraten war, war bislang unklar. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" über den Vorfall berichtet.