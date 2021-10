Mehrere Kilo Opium bei Verkehrskontrolle entdeckt

Mehrere Kilogramm Opium haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 bei Höchstadt in einem Auto gefunden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In einem Versteck im Kofferraum entdeckten die Beamten am Mittwoch mehrere Pakete mit unbekanntem Inhalt. Sie vermuteten Betäubungsmittel und ließen den Stoff von Mitarbeitern des Zolls prüfen. Wie die Stoffprobe zeigte, handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Opium.

08. Oktober 2021 - 12:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Höchstadt Der 45-jährige Autofahrer und sein 37-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels angezeigt. Der Fahrer sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Zu dem Verkaufswert der Drogen wollte die Polizei keine Angaben machen. Ein Sprecher betonte jedoch, es handele sich um "keine geringe Menge". © dpa-infocom, dpa:211008-99-526765/2