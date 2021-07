Bei einer Drogenrazzia im Raum Bayreuth sind mehrere Verdächtige festgenommen worden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mitteilte, seien auch mehrere Gebäude durchsucht worden.

Bayreuth

Details zu dem Polizeieinsatz am Donnerstagabend wollte ein Polizeisprecher noch nicht nennen. Am Freitag werde es voraussichtlich in den Mittagsstunden eine Erklärung von Staatsanwaltschaft und Kripo zu der Durchsuchungsaktion geben. Mehrere Medien hatten über die Razzia berichtet.

