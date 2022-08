Mehr Kinder und Betreuerinnen in Bayerns Kitas

Fürth

Die Zahl der Kinder in Bayern, die in Tageseinrichtungen betreut werden, ist weiter gestiegen. Das gab das Statistische Landesamt am Montag in Fürth bekannt. Im März seien 629 104 Kinder in Kitas untergebracht gewesen, weitere 12.238 Kinder in öffentlich geförderter Tagespflege - insgesamt ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sei die Zahl der Plätze ebenfalls gestiegen - um 3,5 Prozent auf 710.851. In etwa in gleichem Umfang sei die Stärke des pädagogischen Personals gewachsen, nämlich um 3,7 Prozent auf 109.655, ermittelten die Statistiker. Zählt man Leitungsfunktionen, Verwaltung und Hauswirtschafterinnen mit, waren zum 1. März 135.180 Menschen in Kitas in Bayern beschäftigt.