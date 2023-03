Mehr als 3 Promille: Polizei hindert Lkw-Fahrer an Abfahrt

Münchberg

Die Polizei hat zwei stark angetrunkene Lastwagenfahrer an der Abfahrt mit ihren Fahrzeugen gehindert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle am Sonntagabend 3,46 Promille bei einem 36-jährigen und 2,54 Promille bei einem 47 Jahre alten Fahrer festgestellt. Die Beamten führten die Kontrollen demnach auf einem Autohof in Münchberg (Landkreis Hof) durch. Den beiden Männern wurde die Abfahrt polizeilich untersagt. Ihre Schlüssel wurden einbehalten, bis sie wieder nüchtern sind.