Mehr als 100 Module aus Solarpark gestohlen

Tännesberg/Vohenstrauß

Diebe haben aus einem Solarpark in Tännesberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) über 100 Solarmodule gestohlen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt etwa 18.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im rund zwölf Kilometer entfernten Vohenstrauß seien in einem dortigen Solarpark Module zum Abtransport bereitgelegt, aber dann nicht gestohlen worden. Die Taten sollen sich zwischen Sonntag und Dienstag ereignet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schweren Bandendiebstahls.