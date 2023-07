Maximiliansorden für Gottschalk und Wagner-Enkelin

Neun Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst, darunter TV-Showmaster Thomas Gottschalk, sind mit dem Bayerischen Maximiliansorden ausgezeichnet worden. Als Unterhaltungslegende sei Gottschalk eine herausragende Figur in der deutschen Medienlandschaft, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Verleihung am Mittwoch in der prunkvollen Münchner Residenz. Durch seine Leichtigkeit habe er "Kunst zum Kult" gemacht.

26. Juli 2023 - 13:25 Uhr | dpa

Thomas Gottschalk (r) unterhält sich nach der Verleihung des Maximiliansorden mit Markus Söder. © Peter Kneffel/dpa