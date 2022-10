Matthäus über Modeste: "Hat sich etwas verspekuliert"

Lothar Matthäus rechnet fest mit einer erfolgten Wachablösung im Sturm von Borussia Dortmund. Im Liga-Gipfel am Samstag gegen den FC Bayern München rechne er "mit Youssoufa Moukoko von Anfang an", sagte der Sky-Experte der Deutschen Presse-Agentur. Der 17-Jährige hatte beim 4:1 in der Champions League beim FC Sevilla unter der Woche erstmals den Vorzug vor dem doppelt so alten Anthony Modeste erhalten.

08. Oktober 2022 - 08:15 Uhr | dpa

Dortmunds Anthony Modeste spielt den Ball. © Marius Becker/dpa/Archivbild