"Maschkera"-Umzug trotz Corona

Offiziell sind vielerorts traditionelle Faschings-Umzüge wegen der Corona-Pandemie abgesagt - trotzdem zogen am sogenannten Unsinnigen Donnerstag in Mittenwald die "Maschkera" - Maskierte - mit historischen geschnitzten Holzmasken durch den Ort. Schellenrührer waren mit ihren am Rücken auf die Kleidung genähten Schellen unterwegs. Zuschauer säumten wie zu früheren Zeiten vor der Pandemie bei dem inoffiziellen Umzug die Straßen.

24. Februar 2022 - 16:35 Uhr | dpa

Mittenwald Nach altem Brauch läuten die Teilnehmer damit den Frühling ein und vertreiben die Dämonen der dunklen Jahreszeit. Wegen Corona hatte es im vergangenen Jahr für die "Maschkera" geheißen: Zuhause bleiben. Deshalb grüßten etwa im oberbayerischen Farchant Figuren corona-konform mit historischen Masken aus den Fenstern. Maskierte winkten in Schaufenstern oder feixten von Balkonen herunter.