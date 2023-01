Maschinenhalle im Kreis Rosenheim in Flammen

Beim Brand einer Maschinenhalle eines Bauernhofs im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in dem landwirtschaftlichen Betrieb in Tuntenhausen ausgebrochen.

25. Januar 2023 - 14:35 Uhr | dpa

Tuntenhausen In der Maschinenhalle befanden sich mehrere Fahrzeuge, die wie die Halle selbst, durch den Brand zerstört wurden, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtete. Die Feuerwehr verhinderte demnach ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die genaue Ursache des Feuers war zunächst unklar. Für vorsätzliche Brandstiftung gebe es bislang aber keine Hinweise, hieß es weiter.