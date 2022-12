Marx wehrt sich gegen Kritik an Missbrauchsaufarbeitung

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx wehrt sich gegen Vorwürfe aus der Politik, die katholische Kirche unternehme bei der Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs zu wenig. "Diese Kritik nehme ich nicht an", sagte der Erzbischof von München und Freising am Montag im Münchner Presseclub. Er wisse "keinen Bereich, wo ansatzweise so viel gemacht würde". Natürlich gebe es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten und Punkte, die diskutiert werden könnten. "Aber nicht sagen: Ihr tut nichts. Das stimmt nicht."

19. Dezember 2022 - 14:50 Uhr | dpa