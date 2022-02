Martin Wilhelm wird neuer Augsburger Polizeipräsident

Der unterfränkische Polizei-Vizepräsident Martin Wilhelm wird neuer Polizeichef in Bayerns drittgrößter Stadt. Der 57-Jährige folgt beim Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Augsburg auf Michael Schwald, der zum 1. März Landespolizeipräsident im Innenministerium in München wird, wie schon seit einiger Zeit bekannt ist.

15. Februar 2022 - 17:37 Uhr | dpa

Augsburg - Wie das Ministerium berichtete, hat das bayerische Kabinett am Dienstag die Personalie bestätigt. Mehrere Medien hatten bereits vorab über die Beförderung Wilhelms berichtet. Beim Präsidium Unterfranken wird der Leitende Kriminaldirektor Robert Fuchs Nachfolger von Wilhelm. Fuchs leitet derzeit die Verbrechensbekämpfung beim Präsidium Oberpfalz in Regensburg.