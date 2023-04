Mann würgt Lebensgefährtin: Passantin geht dazwischen

Eine mutige Augenzeugin hat in Bamberg nach Angaben der Polizei einen Mann davon abgehalten, seine Lebensgefährtin weiter zu würgen und so wohl Schlimmeres verhindert. Der mutmaßliche Täter ist in Untersuchungshaft. Die Passantin hatte am Samstag gesehen, wie der 39-jährige Mann die am Boden liegende 37-Jährige würgte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

30. April 2023 - 15:31 Uhr | dpa

Bamberg Erst versuchte die Passantin demnach, den 39-Jährigen mit Worten zum Aufhören zu bringen. Als der Mann nicht abließ, zerrte sie ihn von der Frau. Der 39-Jährige floh, kehrte aber nach den Angaben wenig später zurück. Er soll dann erneut versucht haben, seine Lebensgefährtin anzugehen, aber die Frau ging wieder dazwischen und rief die Polizei. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der mutmaßliche Täter muss sich nun wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten.