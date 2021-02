Mann wirft Drucker und Schreibtischstuhl aus dem Fenster

Im Streit mit einer Bekannten hat ein Mann in Nürnberg einen Drucker und einen Schreibtischstuhl aus dem Fenster geworfen. Die Frau sei nach dem Streit in ihrer Wohnung in der Nürnberger Südstadt auf die Straße geflüchtet und habe die Polizei gerufen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 38-Jährige habe sich bei dem Vorfall am Sonntagabend heftig gegen die Einsatzkräfte gewehrt. Diese hätten ihn mit Gewalt zu Boden gebracht und Pfefferspray eingesetzt. Wegen seines psychischen Zustandes wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

08. Februar 2021 - 13:40 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nürnberg © dpa-infocom, dpa:210208-99-350737/2