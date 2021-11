Mann wird von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist in Sachsen bei Ansbach von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Eines der beiden Gleise an der Strecke Ansbach-Nürnberg sei wegen Bauarbeiten gesperrt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. In der Nacht zum Dienstag hielt sich der Mann aus zunächst unklaren Gründen mit einem Kollegen auf dem anderen Gleis auf, das für den Bahnverkehr freigegeben war.

02. November 2021 - 16:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Sachsen bei Ansbach Schließlich erfasste eine S-Bahn den Mann. Sein Kollege rettete sich den Angaben zufolge gerade noch rechtzeitig durch einen Sprung zur Seite. Der lebensgefährlich verletzte Bahnmitarbeiter wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. © dpa-infocom, dpa:211102-99-835889/2