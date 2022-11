Mann wird in Etikettiermaschine eingeklemmt und stirbt

Bei einem Betriebsunfall in einem Glasrecyclingbetrieb im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein Arbeiter getötet worden. In der Firma in Neuburg an der Donau gab es in der Nacht zu Mittwoch eine Störung an einer Etikettiermaschine, teilte die Polizei mit. Während der Reparatur lief die Maschine demnach wieder an und ein 32-Jähriger wurde eingeklemmt.

23. November 2022 - 12:04 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. © picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Neuburg an der Donau Er sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zur Bergung des Leichnams habe die Maschine mit Hilfe der Feuerwehr teilweise zerlegt werden müssen.