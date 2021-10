Mann wird am Entlassungstag wieder eingesperrt

Weil er beim Stehlen mehrerer Jacken erwischt wurde, ist ein frisch aus dem Jugendgefängnis entlassener Mann wieder eingesperrt worden. Ein Kaufhausdetektiv hatte den 23-Jährigen in Schweinfurt am Dienstagvormittag gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

20. Oktober 2021 - 15:51 Uhr | dpa

Stacheldrahtzaun ist an einer Mauer in einer Justizvollzugsanstalt befestigt. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Schweinfurt Durch ein beschleunigtes Verfahren wurde der Mann unverzüglich wieder in ein Gefängnis gebracht. Seine Freiheit habe keine zwei Stunden gedauert. © dpa-infocom, dpa:211020-99-668640/2