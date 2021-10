Mann will Traktor mit Anhängern überholen: Tödlicher Unfall

Stammham (dpa/lby) - Beim Zusammenprall zweier Kleintransporter ist im oberbayerischen Landkreis Eichstätt ein 55-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2229 bei Stammham in einer Linkskurve einen Traktor mit zwei Anhängern überholen, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kastenwagen. Durch den Unfall erlitt der 55-Jährige den Angaben zufolge tödliche Verletzungen. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben. Der 22 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs aus Niedersachsen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-584842/2