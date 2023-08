Mann will Nachbarn mit Traktor anfahren - U-Haft

Weil er seinen Nachbarn wegen eines Streits mit seinem Traktor anfahren wollte, sitzt ein 70-Jähriger aus der Oberpfalz in Untersuchungshaft. Der Mann habe den 43-Jährigen mit seinem Frontlader samt Heuballen gegen einen Container drücken wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Opfer sei bei dem Angriff verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe die Klinik inzwischen aber wieder verlassen können. Ein Ermittlungsrichter habe nach dem Vorfall am Sonntag in Parsberg (Landkreis Neumarkt) Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Parsberg Nach seinem Nachbarn wurde demnach auch ein 39 Jahre alter Anwohner zum Ziel des 70-Jährigen, als er in das Führerhaus des Traktors kletterte, um den Mann zu stoppen. Der Verdächtige habe den 39-Jährigen daraufhin mit einer spitzen Metallstange angegriffen. Der Helfer sei jedoch unverletzt geblieben. Letztlich nahmen Polizisten den 70 Jahre alten Angreifer fest. Die Kripo Regensburg ermittelte.