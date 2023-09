Um den Inhalt eines Kanisters zu testen, hat ein 54-Jähriger ein paar Tropfen der Flüssigkeit angezündet und sich dabei im Landkreis Hof an Armen und Beinen verbrannt.

Der Schriftzug "Notaufnahme" hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Trogen

Der Mann habe die Tropfen am Dienstag zunächst auf den Boden seiner Hofeinfahrt in Trogen geschüttet, berichtete die Polizei am Mittwoch. Als er sie anzündete, fing auch der Kanister Feuer.

Beim Löschen erlitt der 54-Jährige die Verbrennungen am Körper. Er kam in ein Krankenhaus. Was in dem Kanister war, blieb zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.