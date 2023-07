Mann will Baum fällen: Frau getroffen und tödlich verletzt

Eine Frau ist in Niederbayern von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden, als ein Mann diesen fällen wollte. Die 67-Jährige sei nach dem Unfall in Mainburg (Landkreis Kelheim) vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob der Baumfäller und die 67-Jährige verwandt waren, wollte ein Polizeisprecher unter Verweis auf persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht sagen. Die Frau sei am Mittwoch aber nicht zufällig auf dem Grundstück gewesen.

Mainburg Die Kripo Landshut und die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ermittelten zum Unfallhergang.