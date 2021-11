Mann will aus Angst vor Blitzer-Foto Radarmessgerät klauen

Aus Angst vor den Folgen eines Blitzer-Fotos hat ein Autofahrer versucht, ein Radarmessgerät kurzerhand zu klauen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 29-Jährige die große und unhandliche Anlage im Kofferraum seines Wagens verstauen. Ein anwesender Verkehrspolizist bemerkte jedoch sofort den Diebstahl und nahm den Mann noch am Freitagabend vor Ort in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) fest.

21. November 2021 - 14:38 Uhr | dpa

Hahnbach Den 29-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls des etwa 40.000 Euro teuren Geräts. Ein Blitzer-Foto bekommt er aber nicht per Post: Der Mann hatte die erlaubte Geschwindigkeit überhaupt nicht übertreten. © dpa-infocom, dpa:211121-99-86014/2