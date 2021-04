Mann wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen

Ein 24 Jahre alter Mann aus Niederbayern ist wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes festgenommen worden. Er befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach habe er das 13-jährige Mädchen im Internet über eine Social-Media-Plattform kennengelernt und beide haben sich zu einem Treffen in der Wohnung des Mannes in Ergoldsbach (Landkreis Landshut) verabredet. Dort sei es am Mittwochvormittag zu sexuellen Handlungen gekommen, teilte die Polizei mit. Am Donnerstagmorgen sei der Mann gefasst worden. Ein Richter erließ Haftbefehl.

09. April 2021 - 15:49 Uhr | dpa

