Mann versteckt Maschinengewehre und Messer auf Dachboden

Auf seinem Dachboden soll ein Mann in Regensburg Maschinengewehre aus den Weltkriegen, Degen und Deko-Waffen versteckt haben. Beamte fanden die Waffen und Messer bei einer Wohnungsdurchsuchung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zudem stießen sie bei der Untersuchung in der vergangenen Woche auf weitere Gegenstände, die dem Waffenrecht unterliegen. Manche der Waffen sollen nun auf ihre Echtheit untersucht werden. Gegen den Mann wird ermittelt. Laut Polizei war er bereits zuvor wegen verbotenen Waffenbesitzes aufgefallen.

18. November 2021 - 09:27 Uhr | dpa

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

