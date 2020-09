Mann verschwindet bei Testfahrt mit Auto

Ein 38-Jähriger ist bei der Testfahrt eines Autos in Regensburg mit dem Wagen verschwunden. Außerdem ist der Mann während der Testfahrt an einer Tankstelle in Schwandorf ohne zu bezahlen weitergefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Mann nicht wie vereinbart nach einer halben Stunde am Dienstag zurückgekehrt war, hatte ein Mitarbeiter des Autohauses die Polizei gerufen. Von dem Mann sowie dem Auto im Wert von 50 000 Euro fehlt bislang jede Spur.

02. September 2020 - 14:21 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht auf der Landstraße. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Regensburg