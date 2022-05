Mann verschanzt sich in Wohnung: wird von SEK festgenommen

Ein 32-Jähriger hat sich am Freitag in Nürnberg in einer Wohnung verschanzt. Nach weniger als zwei Stunden konnte der Mann von Beamten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) problemlos festgenommen werden. Er hatte nach Polizeiangaben zunächst gegen 12.00 Uhr eine Polizeistreife bedroht. Daraufhin hätten sich die Beamten zurückgezogen und eine Verhandlungsgruppe sowie das SEK angefordert, sagte eine Polizeisprecherin. Den geschulten Beamten gelang es, den Mann dazu zu bringen, vor die Tür zu gehen. Dort gelang der Zugriff des SEK. Zunächst gab es keine Erkenntnisse, dass der 32-Jährige bewaffnet war.

13. Mai 2022 - 14:59 Uhr | dpa

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nürnberg Die Streife war zu der Wohnung gefahren, weil der Mann als vermisst galt. "Man wollte nach ihm sehen", sagte die Polizeisprecherin. Warum der Mann als vermisst galt, ist nicht bekannt. Möglicherweise gab es Hinweise auf psychische Probleme bei dem Mann.