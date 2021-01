Mann verschanzt sich in Wohnung: Spezialkräfte rücken an

Ein Mann hat sich in Niederbayern in seiner Wohnung verschanzt und Spezialkräfte der Polizei gefordert. Er sei in einem "psychischen Ausnahmezustand" gewesen, und da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er eine scharfe Waffe habe, seien am frühen Montagmorgen in Sonnen (Landkreis Passau) auch Spezialkräfte mit zwei Hubschraubern im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei mittlerweile "widerstandslos" festgenommen worden.

25. Januar 2021 - 10:01 Uhr | dpa

Sonnen Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen keine gegeben. Der Mann habe angegeben, dass er bedroht werde und dass er schießen würde. Er sei nicht ansprechbar gewesen, so der Sprecher. Er sei nun auf der Polizeiwache. © dpa-infocom, dpa:210125-99-158403/2