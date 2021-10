Mann verletzt sich beim Rasenmähen schwer

Leipheim(dpa/lby) - Ein Mann hat sich beim Rasenmähen im Landkreis Günzburg mit einem Aufsitzrasenmäher schwer verletzt. Der 52-Jährige mähte das Gras in seiner privaten Baumaufzucht in Leipheim, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er ging fälschlicherweise davon aus, das Mähwerk laufe nicht mehr und griff mit seiner linken Hand hinein. Trotz schwerer Verletzung gelang es ihm, mit seinem Handy einen Notruf abzusetzen. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst und eine Notärztin wurde der 52-Jährige am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

