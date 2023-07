Mann verletzt drei Polizisten in Nürnberg mit Glasflasche

Ein Mann hantiert mit einer abgebrochenen Glasflasche am Nürnberger Hauptbahnhof. Bei seiner Festnahme verletzt er drei Polizisten. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar.

Nürnberg

Ein Mann hat in Nürnberg drei Polizisten mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Einer der Beamten ist nicht mehr dienstfähig, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen den 28 Jahre alten Tatverdächtigen war nach dem Vorfall am Dienstagabend Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt worden. Dieser sei mittlerweile erlassen, der Mann sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei auf Anfrage am Mittwochabend mit.

Der Mann soll den Angaben zufolge vor dem Hauptbahnhof zunächst Passanten angepöbelt und dabei mit einer abgebrochenen Glasflasche hantiert haben. Als hinzugerufene Polizisten ihn ansprachen, soll er weitergegangen sein und dann mit der Glasflasche in Richtung der Polizisten gestochen haben. Als die Beamten ihn überwältigten und festnahmen, zogen sie sich demnach Schnittverletzungen zu. Ein 23 Jahre alter Polizist mit Schnittverletzungen an der Hand sei bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

Der Hintergrund des Vorfalls ist bislang unklar. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen allein unterwegs gewesen und habe sich nach seiner Festnahme nicht dazu geäußert, hieß es. Den Beamten sei nicht aufgefallen, dass er etwa unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden hätte. Eine Blutentnahme wurde dennoch angeordnet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der Syrer während der Auseinandersetzung mit den Polizisten mehrfach den Ausspruch "Allahu akbar" geäußert haben. Der Verdacht eines möglicherweise islamistischen Zusammenhangs habe sich nach Umfeldermittlungen zu dem Mann bislang nicht bestätigt. Die Polizei habe dazu etwa die Wohnung des Mannes durchsucht. Die Überprüfung sei noch nicht abgeschlossen.

Während der Festnahme des Mannes sollen mehrere Unbeteiligte die Polizei behindert haben. Die Beamten sprachen mit Unterstützung der Bundespolizei Platzverweise aus. Ein Mann kam deshalb in Gewahrsam.

Der Nürnberger Hauptbahnhof gehörte 2022 zu den drei Bahnhöfen, an denen die Bundespolizei die meisten Sexualdelikte, Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikte erfasst hat. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli war das Mitführen von Messern, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stich- und Stoßwaffen zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr verboten.