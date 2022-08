Mann unter Drogen verfahren und nackt ertappt

Die Polizei in Rostock ermittelt gegen einen Mann aus Bayern, der sich mit seinem Auto am Wochenende nackt und unter Drogeneinfluss um etwa 140 Kilometer verfahren haben soll. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, wurde der 23-Jährige am Samstag in der Nähe des Warnowtunnels in Rostock Groß Klein aufgegriffen. Sein Wagen soll vorher eine Tunnelschranke durchbrochen haben, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Der nur mit einem Basecap bekleidete Mann wurde in der Nähe gefunden, wo er sich dann auch stellte.

22. August 2022 - 16:37 Uhr | dpa

Rostock/Pritzwalk Nach seinen Angaben kam er nachts von einem Musikfestival aus Pritzwalk (Brandenburg) und wollte eigentlich nach Bayern. Statt nach Süden war er aber über die A19 nach Norden gefahren. Der Mann habe angegeben, dass er LSD konsumiert hatte. Da der 23-Jährige gar keinen Führerschein hat, wurde er zur Probenentnahme in eine Klinik gebracht und sein Wagen zunächst sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Von Pritzwalk sind es über die Autobahnen 24 und 19 rund 140 Kilometer bis Rostock. Warum der Mann hüllenlos Auto fuhr, sei unklar geblieben.