Mann überschüttet Frau mit heißem Öl: Versuchter Mord?

Weil er versucht haben soll, seine Frau mit heißem Öl zu töten, sitzt ein Mann aus der Oberpfalz in Untersuchungshaft.

Regenstauf

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schwebte die Frau nach dem Vorfall am Freitag in Regenstauf (Landkreis Regensburg) zunächst in Lebensgefahr. Inzwischen sei dies nicht mehr der Fall. Sie sei aber nicht vernehmungsfähig.

Ihr 32 Jahre alter, von ihr getrennt lebender Ehemann soll die Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit heißem Speiseöl übergossen haben. Ein Hubschrauber flog die 30-Jährige mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik. Auch zwei Kleinkinder der beiden mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Der Mann hatte laut Polizei zunächst angegeben, mit dem Topf voller Öl gestolpert zu sein und seine Frau versehentlich übergossen zu haben. Laut Polizei gibt es aber Anhaltspunkte, dass der Mann absichtlich handelte. Der 30-Jährige wurde festgenommen und am Wochenende einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Verdachts auf versuchten Mord und Körperverletzung.