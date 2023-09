Mann überfährt Frau mit Golfwagen

Auf einem Golfplatz in Schwaben hat ein Mann eine Frau mit einem Golfauto überfahren und schwer verletzt. Die 70-jährige Golferin wurde in ein Krankenhaus geflogen, heißt es in der Mitteilung der Polizei vom Dienstag. Demnach soll der 79-jährige Fahrer am Montag in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben und die vor dem Golfwagen stehende Frau erfasst haben. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

05. September 2023 - 14:02 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Türkheim