Mann tritt Fahrverbot mit gefälschtem Führerschein an

Mit einem gefälschten Führerschein hat ein Mann in Augsburg mutmaßlich versucht, sein Fahrverbot zu umgehen. Der 49-Jährige hatte das Dokument bei der Polizei abgegeben, um sein einmonatiges Fahrverbot anzutreten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem am Freitag abgegebenen Führerschein jedoch um eine Fälschung. Vermutlich wollte der Mann demnach mit seinem rechtmäßigen Führerschein weiterfahren. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

12. Dezember 2021 - 14:52 Uhr | dpa

Augsburg © dpa-infocom, dpa:211212-99-354260/2