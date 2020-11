Mann tötet demenzkranke Ehefrau: Prozess startet

Weil er nach 70 Jahren Ehe seine demenzkranke Frau tötete, muss sich ein 92-Jähriger ab heute (9.00 Uhr) wegen Totschlags vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass der Mann aus Aussichtslosigkeit gehandelt hat - weil er mit seiner Frau kein gemeinsames Leben in Gesundheit und Selbstbestimmung führen konnte. Denn die 91-Jährige wäre wegen ihrer fortschreitenden Krankheit in ein Heim gekommen.

Würzburg Zuvor pflegte ihr Mann sie zu Hause in Gemünden (Landkreis Main-Spessart). In der Tatnacht Anfang November 2019 habe der Angeklagte auch sich selbst das Leben nehmen wollen. Der Versuch scheiterte. In einem Abschiedsbrief soll er geschrieben haben, dass es der gemeinsame Wille der Eheleute gewesen sei, zusammen aus dem Leben zu scheiden. Ob die demenzkranke Frau geistig in der Lage gewesen war, über ihr Leben zu entscheiden und die Tragweite dieser Entscheidung zu überdenken, wird aller Voraussicht nach Bestandteil der Verhandlung werden. Die Staatsanwaltschaft vermutet eine schwere depressive Verstimmung hinter der Tat. Es ist von einer verminderten Schuldfähigkeit des Deutschen auszugehen.