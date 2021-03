Mann stürzt von Balkon und greift Rettungskräfte an

Ein 22-Jähriger ist in Schwaben von einem Balkon gestürzt und hat später einen Rettungssanitäter geschlagen, der ihm helfen wollte.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Missen-Wilhams

Zunächst habe sich der junge Mann nach einem Streit mit seinem Vater auf den Balkon des Hauses in Missen-Wilhams (Landkreis Oberallgäu) zurückgezogen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dort fiel er dann in der Nacht auf Dienstag etwa drei Meter in die Tiefe und stieß sich den Angaben zufolge an einem Zaun. Die Polizei vermutet, dass er betrunken war und deshalb das Gleichgewicht verlor.

Als die Rettungskräfte eintrafen, soll sich der junge Mann gegen diese gewehrt und einem Sanitäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem die Polizei eintraf, habe er sich dann beruhigt und ins Krankenhaus bringen lassen. Wie viel Alkohol der 22-Jährige getrunken hatte und wie stark er verletzt wurde, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

