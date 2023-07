Mann stürzt nachts aus Fenster: Schlafwandeln als Ursache?

Nittendorf

Ein Mann ist in der Oberpfalz nachts aus seinem Schlafzimmerfenster gestürzt und schwer verletzt worden. Seine Frau habe nach dem Vorfall in Nittendorf (Landkreis Regensburg) gegenüber den Beamten angegeben, dass der 45-Jährige zuvor öfter geschlafwandelt sei und das auch diesmal wieder der Fall gewesen sein könnte, sagte ein Polizeisprecher. Der 45-Jährige fiel in der Nacht auf Dienstag den Angaben zufolge rund dreieinhalb Meter tief und schlug auf einer gepflasterten Terrasse auf. Er wurde in ein Regensburger Krankenhaus gebracht.