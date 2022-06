Mann stürzt bei Arbeit mit Motorsäge ab: Schwer verletzt

Bei Arbeiten mit einer Motorsäge ist ein Mann in Schwaben rund vier Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 63-Jährige wurde von seiner Ehefrau auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Füssen gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

29. Juni 2022 - 14:47 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Füssen Er kam nach dem Vorfall am Dienstag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Dort wurde er laut Polizei notoperiert. Der Gesundheitszustand des Mannes sei dennoch weiterhin kritisch.