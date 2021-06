Mann stürzt bei Abrissarbeiten durch Decke und stirbt

Bei Abrissarbeiten an einem Haus in Oberbayern ist ein 69-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann sei in Trostberg (Landkreis Traunstein) durch die Decke des alten Gebäudes gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Wenig später erlag er am vergangenen Donnerstag in einem Klinikum seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang am Donnerstag.

28. Juni 2021 - 10:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Trostberg © dpa-infocom, dpa:210628-99-170725/3