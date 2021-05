Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle am Klinikum im oberbayerischen Traunstein aus mehreren Metern Höhe auf den Boden gestürzt.

Traunstein

Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort gestorben sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Was genau der Mann am Klinikum machte und warum er abstürzte, war unklar.

