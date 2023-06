Mann stößt mit Auto auf der A9 gegen Leitplanke und stirbt

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Eching

Ein Mann ist auf der Autobahn 9 in Oberbayern mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke geprallt und gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, gibt es noch keine Hinweise darauf, ob der 65-Jährige den Unfall auf der A9 bei München selbst verursacht hat oder weitere Fahrer involviert waren. Am Freitagvormittag kam es auf der Fahrbahn bei Eching (Landkreis Freising) zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der Aufräumarbeiten.