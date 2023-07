Mann stirbt nach Unfall mit drei Autos im Allgäu

Nach einem Unfall mit mehreren Verletzten im Allgäu ist ein 21-Jähriger gestorben. Der Mann sei in der Nacht auf Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Er war am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 16 bei Stötten am Auerberg (Landkreis Ostallgäu) mit seinem Auto aus zunächst unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte das Auto einer 19-Jährigen gerammt und war danach frontal mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen.

07. Juli 2023 - 13:28 Uhr | dpa

Stötten am Auerberg Ein 40-Jähriger wurde den Angaben zufolge dabei schwer verletzt, die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Etwa 50 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die B16 musste wegen der massiven Ölverschmutzung mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden und war für fünf Stunden gesperrt.