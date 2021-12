Mann stirbt nach Sturz vom Dach

Nach einem Sturz bei Dacharbeiten ist in Unterfranken ein Mann ums Leben gekommen. Wenige Stunden nach dem Unfall in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) sei er am Samstagnachmittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem tödlichen Sturz vom Dach kam, war zunächst unklar.

11. Dezember 2021 - 17:10 Uhr | dpa

Kahl am Main © dpa-infocom, dpa:211211-99-346221/2