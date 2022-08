Mann stirbt nach Sturz in Bach

Augsburg

Ein 61-Jähriger ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er vor etwa einer Woche in Augsburg vor dem Ertrinken gerettet wurde. Er habe seit dem Unfall auf der Intensivstation gelegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 61-Jährige war vergangene Woche in einen der vielen Bäche in der Stadt gefallen. Die Feuerwehr und ein Bürger hatten ihn aus dem Wasser gezogen und erfolgreich reanimiert. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand galt zunächst als stabil. Nun starb er nach Angaben der Polizei am Mittwoch.