Mann stirbt nach Rauferei in Supermarkt

Fürth

Nach einem handgreiflichen Streit in einem Supermarkt in Fürth ist ein 55 Jahre alter Mann an seinen Kopfverletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann am Mittwoch in einem Supermarkt lautstark gepöbelt haben. Ein Angestellter verwies ihn daraufhin aus dem Laden. Der 55-Jährige verließ das Geschäft jedoch nicht - stattdessen entstand laut Polizei eine Rauferei zwischen ihm und dem Angestellten. Dabei stürzte der 55-Jährige und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu, denen er am Sonntag erlag. Laut Polizeisprecherin war der 55-Jährige betrunken.