Mann stirbt nach Kollision mit Kleintransporter

Burgkunstadt

Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Kleintransporter im Landkreis Lichtenfels tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige sei am Mittwochabend auf der B289 aus Richtung Kulmbach kommend unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Vor dem Ortseingang in Burgkunstadt geriet er mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 68 Jahre alten Mannes zusammen. Der 59-Jährige starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Totalschaden.